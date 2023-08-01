В здании в центре Москвы потушили пожар

Подтверждено сообщение о том, что в здании на Нижней Красносельской улице в Москве произошло возгорание, из-за которого пришлось эвакуировать людей. Пожар был полностью потушен на площади 30 квадратных метров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по столице.