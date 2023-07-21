Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Зеленограде парень утонул в пруду

В Зеленограде парень утонул в пруду

21 июля 2023, 20:27

Фото:istockphoto/LeniKovaleva

21-летний мужчина утонул в пятницу вечером в Зеленограде.
«Московский Комсомолец» пишет, что инцидент случился примерно в 19.00 на Дунькином пруду.

По словам очевидцев, под воду ушли двое мужчин. Одного удалось спасти, второй утонул.


Ранее сообщалось, что в Первом Путяевском пруду, который находится на территории московского парка Сокольники, обнаружено тело 14-летнего подростка, без видимых признаков насильственной смерти.

Telegram-канал прокуратуры Москвы сообщает, что парень жил в подмосковных Мытищах. В парк приехал провести время с друзьями. Он отправился купаться в одиночку. Стал тонуть и не смог самостоятельно выбраться воды.

Читайте также:

Стали известны подробности смерти двух сестёр, утонувших в пруду в Петергофе

Два ребенка утонули в пруду Петергофа

Школьник утонул в пруду в Подмосковье
#Зеленоград
#пруд
#утонул
Читайте нас в
В Ливане прохожий обнаружил младенца в пакете для мусора
21 июля 2023, 21:08

Фото:istockphoto/Sviatlana Lazarenka

В городе Триполи, Ливан, мужчина нашёл новорожденную девочку в пакете для мусора, которая была покрыта синяками.
Arab News пишет, что пакет с младенцем в зубах несла бездомная собака в нежилом районе. Мужчина отобрал мешок и обратился в полицию. Новорожденную девочку госпитализировали. 

Врачи выяснили, что девочке всего несколько часов от роду. Она находилась в тяжёлом, но стабильном состоянии. Когда девочка выздоровеет, её отправят в детский дом. 

Полиция устанавливает личности родителей, которые решились избавиться от ребёнка.

Читайте также:

В Новокузнецке в мусорном баке нашли младенца

В Марий Эл суд приговорил многодетную мать за убийство младенца к принудительным работам

В Екатеринбурге признали виновной женщину, убившую своего младенца

#Ливан
#младенец
#новорождённый
Читайте нас в
Курские власти заявили о 33 прилетах при обстреле со стороны ВСУ
Курский губернатор Старовойт сообщил о 33 прилетах по региону со стороны Украины
21 июля 2023, 21:03

Фото: сайт Кремля

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины Глушковского района, об этом он написал в своем телеграмм-канале. «В поселке Теткино насчитали 25 прилетов. В результате повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электричества», – рассказал губернатор.
По его словам, в Курскую область было запущено 33 снаряда со стороны ВСУ. 

В результате обстрелов, оказалась повреждена линия электропередачи, что повлекло отключение электричества. Пострадавших в результате обстрела нет. Он также добавил, что обстрелу со стороны украинских формирований подверглось село Теткино Глушковского района. ВСУ выпустили по населенному пункту около 25 ​снарядов. 

Читайте также: 

При обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната

Жилой дом загорелся в Курской области после обстрела ВСУ

Интенсивность обстрелов Белгородской области ВСУ снизилась
#Старовойт
#обстрелы
#ВСУ
Читайте нас в
Подмосковные спасатели достали пострадавших в ДТП из перевернувшегося автомобиля
21 июля 2023, 20:50

Фото: пресс-службе Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками воинской части помогли водителю и пассажиру автомобиля, опрокинувшегося на крышу в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла в Рузском городском округе. На автодороге возле деревни Воробьёво автомобиль ВАЗ 2112 вылетел с трассы в кювет, проехал несколько метров и перевернулся на крышу.
 
Прибыв на место ДТП, спасатели стабилизировали машину и отключили аккумулятор. Затем они извлекли из «перевёртыша» водителя и пассажира, наложили им шейные корсеты и до приезда скорой помощи контролировали их самочувствие. 
 
Когда прибыла скорая, пострадавших передали медикам для госпитализации.
 
Читайте также: 

Работники Мособлпожспаса вывели из леса заблудившихся бабушку и трёх внуков

Подмосковные спасатели освободили застрявшего в стене дома котёнка

Подмосковный Комлесхоз напомнил грибникам правила безопасной «тихой охоты»

#Мособлпожспас
#ДТП
#авария
#спасатели
#авария
#автомобиль
#безопасность
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
В Омске боец спецназа «Гром» прострелил себе ногу
21 июля 2023, 20:07

Фото: istockphoto/somboon kaeoboonsong

Спецназовец «Грома» прострелил себе ногу, попав в крепление мишени. Пуля отрикошетила прямо в мужчину.
Baza пишет, что ЧП случилось во время обычных учебных стрельбищ с автоматом Калашникова.
 
Боец тренировался вести огонь стоя, после чего перешёл в позицию «с колена» и вдруг почувствовал резкую боль. Оказалось, пуля вместо мишени угодила в её крепление и, отрикошетив в ногу, сломала бедренную кость.
 
Сотрудника «Грома» госпитализировали. Он будет восстанавливать простреленную ногу под наблюдением врачей.

Читайте также:

В Волгограде полицейские ранили задержанного и месяц не верили, что в его ноге находится пуля

В Москве полицейский случайно выстрелил в своего коллегу из автомата

Башкирские врачи извлекли пулю из горла подростка, с которой он проходил два дня
#Омск
#Гром
#пуля
Читайте нас в
В Мадриде экоактивисты остановили работу аэропорта, приклеив себя к взлетно-посадочной полосе
21 июля 2023, 19:53

Фото: istockphoto/Photofex

Экоактивисты движения Futuro Vegetal приклеили себя к взлетно-посадочной полосе мадридского аэропорта.
2 девушки прошли мимо охраны прямиком к взлетно-посадочной полосе. Там испанки приклеили руки к асфальту и парализовали движение.
 
После чего девушки развернули плакат с надписью: «Объединенный народ действует без партии». Они считают, что гражданам нужно объединиться, чтобы бороться с климатическими изменениями независимо от результатов скорых выборов.
 
Сотрудники аэропорта временно закрыли территорию для полетов. Экоактивисток задержали.

Читайте также:

Экоактивисты планируют «парализовать» британскую столицу с помощью масштабных акций протеста

«Зеленая» ветряная энергетика в Атлантическом океане угрожает китам

Водоканал в Венеции окрасился в ярко-зелённый цвет
#Мадрид
#экоактивисты
#аэропорт
Читайте нас в
В Сочи спасатели обнаружили в море тело мужчины, который пропал 17 июля
21 июля 2023, 19:30

Фото: iStock/DK Media

Спасатели достали 20 июля из моря труп мужчины, который пропал 17 июля в акватории Сочи.
Об этом сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ в Telegram-канале.
 
По данным спасателей, мужчина пропал 17 июля в Лазаревском районе Сочи. За помощью обратился его брат. По его словам, во время купания родственник исчез из виду. При этом молодой человек не умел плавать.
 
Погибшего нашли на расстоянии 400 м от берега в районе пансионата «Горный воздух».

Читайте также:

Маленький ребенок утонул в реке Ингода Забайкальского края

Два подростка утонули при праздновании дня рождения в Санкт-Петербурге

В Анапе из моря достали тело утонувшего во время шторма пенсионера
#Сочи
#ЧП
#море
Читайте нас в
В США мать попыталась нанять киллера для убийства трёхлетнего сына
21 июля 2023, 19:03

Фото: istockphoto/burcu saritas

Жительница Майами, штат Флорида, пыталась нанять киллера, чтобы устранить трёхлетнего сына и попалась.
NBC Miami сообщает, что 18-летняя Жасмин Паес воспользовалась пародийным сайтом, который посвящен поиску исполнителей для совершения преступлений. В своей заявке она попросила контрагента помочь устранить 3-летнего сына до конца недели.
 
Девушка отправила фото мальчика и указала точное место его нахождения. У владельца сайта возникли подозрения, что женщина всерьёз решила избавиться от сына. Мужчина обратился в полицию.  
 
«Когда есть возможность проверить имена и адреса, удостовериться, что намеченная цель проживает по указанному адресу, — это для меня красный флаг», — объяснил Роберт Иннес, который является владельцем сайта.
Мужчина несколько раз обращался в полицейское управление Майами-Дейд, но его перенаправляли в общественную организацию, которая специализируется на анонимных сообщениях о преступной деятельности. но он всё-таки добился своего. 
 
Полицейские арестовали Паес. Её обвинили в подстрекательстве к совершению преступления и незаконном использовании средств связи. Девушке установили залог размером 15 тысяч долларов и запретили приближаться к сыну. Ребёнка передали родственникам.

Читайте также:

«Лискинский стрелок» получил пожизненный срок за убийство семьи

В Подмосковье мужчина убил 4-летнюю дочь и покончил с собой

На Алтае мать, которая сожгла дочь на глазах у сына, отправили на принудительное лечение
 
#сын
#киллер
#убийство
Читайте нас в
На Кубани мужчина из ревности убил подругу
Суд в Туапсе вынес приговор мужчине, убившему свою подругу
21 июля 2023, 18:55

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Туапсинский городской суд вынес приговор мужчине, который из ревности убил свою подругу и ранил знакомого, сообщает «Кубанские новости».
Убийство произошло вечером 1 ноября 2022 года. В Туапсе 43-летний местный житель из ревности убил свою подругу, а затем ранил ее знакомого. Женщина скончалась на месте, а мужчина, с ножевыми ранениями на шее, смог сбежать и выжил.  

Подсудимый сознался в преступлении.  

Сегодня суд вынес убийце приговор. Ближайшие 15 лет он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.  

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.  

Читайте также:

В Воронеже выясняют, зачем пара занялась сексом на военном памятнике

«Лискинский стрелок» получил пожизненный срок за убийство семьи

В Смоленске пенсионер убил двух человек, потому что ему долго не открывали дверь
#Туапсе
#Убийство
#Суд
Читайте нас в
В Светлограде школьница обхитрила педофила и смогла убежать от него
21 июля 2023, 18:47

Фото:istockphoto/juriskraulis

В Ставропольском крае мужчина похитил ученицу третьего класса, но девочка смогла убежать.
РЕН ТВ пишет, что свою жертву 35-летний мужчина увидел на Ярмарочной улице в Светлограде. Он схватил девочку и вместе с ней пошёл к заброшенному зданию, чтобы надругаться над ребёнком. 
 
Девочка обхитрила похитителя и сбежала домой. Там третьеклассница сообщила обо всём родителям, которые обратились в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело и оперативно нашли подозреваемого. Он уже сознался в содеянном.
 
Мужчина уже привлекался к ответственности за мелкое взяточничество и изнасилование.

Читайте также:

Заманить, заснять, заставить молчать: почему в России становится больше притонов с педофилами?

Жительница Омска с помощью таксиста задержала педофила

В подмосковном Егорьевске задержан серийный педофил
#Светлоград
#педофил
#школьница
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников