В Зеленограде парень утонул в пруду

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21-летний мужчина утонул в пятницу вечером в Зеленограде.
«Московский Комсомолец» пишет, что инцидент случился примерно в 19.00 на Дунькином пруду.
По словам очевидцев, под воду ушли двое мужчин. Одного удалось спасти, второй утонул.
Ранее сообщалось, что в Первом Путяевском пруду, который находится на территории московского парка Сокольники, обнаружено тело 14-летнего подростка, без видимых признаков насильственной смерти.
Telegram-канал прокуратуры Москвы сообщает, что парень жил в подмосковных Мытищах. В парк приехал провести время с друзьями. Он отправился купаться в одиночку. Стал тонуть и не смог самостоятельно выбраться воды.
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По словам очевидцев, под воду ушли двое мужчин. Одного удалось спасти, второй утонул.
Telegram-канал прокуратуры Москвы сообщает, что парень жил в подмосковных Мытищах. В парк приехал провести время с друзьями. Он отправился купаться в одиночку. Стал тонуть и не смог самостоятельно выбраться воды.
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Мария Фирсова