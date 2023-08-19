В Зеленограде в коллекторе нашли труп без головы и ног

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Тело без головы и ног нашли в канализационном коллекторе в Зеленограде.
«Московский Комсомолец» пишет, что страшную находку обнаружили в субботу примерно 10.00 в коллекторе, который находится рядом с Никольским кладбищем.
Личность погибшего на данный момент не установлена.
Ранее в Херсонской области обнаружили труп мужчины с простреленными ногами. Полицейские обнаружили труп мужчины в канализационном коллекторе.
Труп обнаружили во дворе дома на улице Пушкина в Алёшках.
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Личность погибшего на данный момент не установлена.
Труп обнаружили во дворе дома на улице Пушкина в Алёшках.
«17 августа в коллекторе нашли труп с изрезанным горлом. Кроме того, преступники прострелили жертве колени. Рядом находилась одна гильза и пять рюмок», – рассказал источник.Предполагаемые убийцы задержаны: ими оказались двое ранее судимых мужчин. Обстоятельства и причины расправы выясняют следователи.
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Мария Фирсова