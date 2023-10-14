В Зеленограде внезапно умер учитель ОБЖ

Фото: Фотобанк МО
Преподаватель ОБЖ умер в пятницу вечером в одной из зеленоградских школ.
«МК» сообщает, что ЧП случилось в школе 1151 примерно в 19.00.
61-летнему педагогу внезапно стало плохо. Тревогу начали бить ученики, которые ещё находились в школе. Врачи не смогли спасти мужчину. По предположительной версии, он скончался от сердечного приступа.
Ранее сообщалось, что в Ижевске четверо пенсионерок отравились парами хлора в доме престарелых, трое из них скончались.
ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора».В 5.30 утра их доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В этот же день три женщины скончались.
Читайте также:
В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом
В Москве пенсионерка оказалась в больнице из-за наркотиков, а друг её сына умер
В Ижевске две пенсионерки скончались из-за отравления парами хлора
61-летнему педагогу внезапно стало плохо. Тревогу начали бить ученики, которые ещё находились в школе. Врачи не смогли спасти мужчину. По предположительной версии, он скончался от сердечного приступа.
ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора».В 5.30 утра их доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В этот же день три женщины скончались.
Читайте также:
В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом
В Москве пенсионерка оказалась в больнице из-за наркотиков, а друг её сына умер
В Ижевске две пенсионерки скончались из-за отравления парами хлора
Мария Фирсова