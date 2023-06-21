В женской тюрьме Гондураса погибли более 40 заключенных

Фото: iStock/HStocks
Прокуратура Гондураса: 41 заключенная погибла в женском центре социальной адаптации Cefas при столкновении двух преступных группировок
В гондурасском департаменте Франсиско Морасан минимум 41 заключенная Женского центра социальной адаптации Cefas погибла в результате столкновения членов преступных группировок Barrio 18 и Mara Salvatrucha. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Гондураса.
По информации газеты El Pais, трагедия в женской тюрьме случилась на фоне конфликта двух группировок банды Barrio 18 и их соперников Mara Salvatrucha.
Ранее «Радио 1» сообщало, что во Владивостоке при пожаре на территории перевозчика сгорели четыре автобуса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Погиб 41 человек, однако более подробная информация по этому поводу будет получена в ходе разбирательств на месте происшествия», — проинформировали в надзорном ведомстве.
Ранее «Радио 1» сообщало, что во Владивостоке при пожаре на территории перевозчика сгорели четыре автобуса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян