В жилой многоэтажке Москвы прогремел взрыв

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В ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину. Предположительно, в квартире взорвался холодильник.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее под Саратовом трое детей и мужчина получили травмы в результате попадания сигареты в одно мусорное ведро с дезодорантом. По информации СМИ, в военном городке Вольске Саратовской области пострадавший курил в квартире и бросил непотушенный окурок в мусорное ведро, где уже находились кусочек ткани и дезодорант. В результате, баллончик взорвался.
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Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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Евгения Парфентьева