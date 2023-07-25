В жилом доме Татарстана взорвался газ

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В пятиэтажном жилом доме в городе Нижнекамск взорвался газ, сообщает «РЕН ТВ».
Известно о двух пострадавших, в каком состоянии они находятся – не уточняется. 15 жильцов самостоятельно покинули здание, а еще девятерых вывели сотрудники МЧС.
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