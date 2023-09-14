В жилом доме в Махачкале взорвался бытовой газ

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В жилом доме в Махачкале разгорелся пожар после взрыва газа, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, на четвертом этаже многоэтажки взорвался газовый баллон. После этого пламя перекинулось на следующий, пятый этаж, а затем и на крышу.
В результате взрыва несколько автомобилей завалило обломками дома.
Всех жильцов дома эвакуировали, информация о пострадавших уточняется.
В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы.
Ранее пожар разгорелся в 12-этажном жилом доме в Саратове. В настоящий момент в ликвидации пожара принимают участие 42 сотрудника и пять единиц техники. Из горящего здания эвакуировали 45 человек.
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В результате взрыва несколько автомобилей завалило обломками дома.
В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы.
Ранее пожар разгорелся в 12-этажном жилом доме в Саратове. В настоящий момент в ликвидации пожара принимают участие 42 сотрудника и пять единиц техники. Из горящего здания эвакуировали 45 человек.
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Евгения Парфентьева