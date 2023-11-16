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В жилом доме на северо-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар

МЧС: на Стрелецкой улице в Москве вспыхнул крупный пожар в многоэтажке
16 ноября 2023, 20:01
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

На северо-востоке Москвы в жилом доме случился крупный пожар, есть погибший. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В многоэтажном жилом доме в столичном районе Марьина Роща вспыхнул пожар. Слышны хлопки, дым валит с двух сторон здания.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты МЧС. Тушение здания продолжается. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на 9 этаже.


Ранее сообщалось, что в Астрахани частично обрушился жилой пятиэтажный дом. Специалисты МЧС производят разборы завалов, под которыми могут находится люди. В настоящее время известно об одной погибшей жительнице дома. При этом, 213 человек успели эвакуироваться ещё до происшествия, заметив трещину на внешней стене здания.

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Стали известны подробности о рухнувшем в Астрахани доме
Mash: обрушившийся в Астрахани дом стоял в очереди на капремонт
16 ноября 2023, 19:46

Фото: iStock/xamtiw

Обрушившийся пятиэтажный дом в Астрахани ждал капитального ремонта. Об этом сообщает Telegram-канал Mаsh.
Отмечается, что жильцы дома постоянно подавали жалобы в управляющую компанию, поскольку были обеспокоены состоянием труб, которые регулярно прорывало. Также они отказались от оплаты коммунальных услуг. В связи с этим, возрос долг управляющей компании перед городскими службами поставки воды, тепла и электричества. Долг превысил 3,2 миллиона рублей, которые пытались взыскать через суд.

Руководитель управляющей организации Сергей Хахалев отметил, что жители до происшествия не сообщали о возникновении трещин. Также он опроверг информацию о том, что причиной обрушения мог стать прорыв батарей. 

Ранее в МВД по Астраханской области сообщили о частичном обрушении жилого пятиэтажного дома. В результате появления трещины на внешнем фасаде, обрушились два подъезда. Жители успели эвакуироваться до обрушения. На месте работают экстренные службы. 

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Во время обрушения части дома в Астрахани погибла пожилая женщина

Несколько человек числятся пропавшими без вести после обрушения дома в Астрахани
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#жалобы
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#происшествия
#капитальный ремонт
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Несколько человек числятся пропавшими без вести после обрушения дома в Астрахани
16 ноября 2023, 19:22

Фото: istockphoto/lusia599

Несколько человек считаются пропавшими без вести после обрушения части жилого дома на Привокзальной площади в Астрахани. Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках возможных жертв.
На данный момент известно об одной человеческой жертве: под развалинами было обнаружено тело 84-летней женщины. Всего из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей. Людей перевозят в пункты временного размещения, оборудованные в школах. На месте работают сотрудники специальных служб. Всего задействовано 176 человек и 39 единиц техники.

По предварительной версии, причиной обрушения части пятиэтажного дома стало частичное подтопление фундамента канализационными водами. Сначала в МЧС поступила информация об увеличивающейся трещине в стене здания, а затем произошло обрушение. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#мчс
#женщина
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#информация
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Специалисты опровергли версию о взрыве в обрушившемся доме в Астрахани
Губернатор Бабушкин: службы опровергли взрыв в обрушившемся доме в Астрахани
16 ноября 2023, 19:20

Фото: РИА Новости/ Дмитрий Макеев

Экстренные службы опровергли версию о взрыве в частично обрушившемся доме в Астрахани. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Ранее в Главном управлении МЧС по Астраханской области сообщили, что произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Обрушению предшествовало появление трещины на наружной стене. В настоящее время на месте происшествия специалисты разбирают завалы. Из дома ещё до обрушения были экстренно эвакуированы 213 человек, среди которых 37 детей. Их разместят в ближайших школах. 

По предварительной версии, взрыв не был причиной обрушения здания. Специалисты отмечают, что обрушилась именно конструкция постройки.

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Женщина избила ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье
Женщина избила ветерана Великой Отечественной войны в коммуналке в Серпухове
16 ноября 2023, 19:09

Фото: iStock/Fedorovekb

Между женщиной и её соседом по коммунальной квартире, ветераном Великой Отечественной войны, произошла перепалка, которая обернулась дракой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Отмечается, что медработники одной из больниц Серпухова обратились в полицию, после того как к ним поступил ветеран Великой Отечественной войны 1932 года рождения с травмами. 

Полицейским удалось установить, что у пенсионера произошёл конфликт с соседкой 1988 года рождения. От слов они быстро перешли к драке, в ходе которой мужчина получил травмы. 

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все причины и детали произошедшего. По завершении расследования, будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

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#больница
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Астраханский губернатор Бабушкин опубликовал кадры с места обрушения дома
16 ноября 2023, 18:59

Фото: iStock/:Dmitriy Prokofev

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал об обрушении дома в Астрахани на площади Привокзальной в своем Telegram-канале и опубликовал первые кадры с места происшествия.


«Для жителей дома организовано 3 ПВР на базе 32, 36 и 4 школы. Жители обеспечиваются горячим питанием и водой. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала», написал Бабушкин в своем Telegram-канале.

Из дома, который обрушился на Вокзальной улице в Астрахани, эвакуировали 213 человек. Один из свидетелей рассказал МЧС, что до обрушения, по дому пошла трещина. До этого жильцы уже обращались с жалобами в Управляющую компанию на трещину на стене здания.


В результате разрушились 3-й и 4-й подъезды. Сам дом был построен в 1962 году, в нём 80 квартир.По предварительным данным, возможной причиной обрушения стала лопнувшая батарея, которая подмыла фундамент дома. Погибла пожилая женщина.

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Следователи устанавливают обстоятельства обрушения дома в Астрахани
СК РФ установит обстоятельства обрушения жилого дома в Астрахани
16 ноября 2023, 18:56

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Следователи работают на месте обрушения дома в Астрахани, устанавливаются причины происшествия. Об этом сообщили с региональном управлении Следственного комитета.
Ранее в Главном управлении МЧС по Астраханской области сообщили, что произошло частичное обрушение жилого пятиэтажного дома. На наружной стене здания сначала появилась трещина, а затем обрушились два подъезда. В настоящее время на месте происшествия происходит разбор завалов. Из дома были эвакуированы 213 человек, которых разместят в ближайших школах.

Следователи СУ СК России по Астраханской области находятся на месте происшествия и выясняют обстоятельства случившегося. После завершения разбора завалов, ими будет проведён осмотр территории. 

В ведомстве отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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#мчс
#следователи
#происшествия
#дом
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На место обрушения дома в Астраханской области выехал глава Минздрава
Глава Минздрава Астраханской области Буркин выехал к месту обрушения дома
16 ноября 2023, 18:35

Фото: iStock/maxim4e4ek

Глава Министерства здравоохранения Астраханской области Александр Буркин выехал на место обрушения пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Главном управлении МЧС по Астраханской области сообщили об обрушении двух подъездов жилого пятиэтажного дома. В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, происходит разбор завалов. Из дома были эвакуированы 213 человек, которых разместят в ближайших школах. 

В региональном Минздраве отметили, что информация о пострадавших уточняется. Министр здравоохранения региона в ближайшее время прибудет на место происшествия. 

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#дом
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Появилось фото и видео обрушившегося дома в Астрахани
Бабушкин: МЧС приступило к разбору завалов обрушенного дома в Астрахани
16 ноября 2023, 18:31

Фото: iStock/gorodenkoff

Сотрудники МЧС приступили к разбору завалов и поиску возможных пострадавших при обрушении дома в Астрахани. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.


«Для жителей дома организовано 3 ПВР на базе 32, 36 и 4 школы. Жители обеспечиваются горячим питанием и водой. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала», - написал Бабушкин в своем Telegram-канале.

Из дома, который обрушился на Вокзальной улице в Астрахани, эвакуировали 213 человек. Один из свидетелей рассказал МЧС, что до обрушения, по дому пошла трещина. До этого жильцы уже обращались с жалобами в Управляющую компанию на трещину на стене здания. В результате разрушились 3-й и 4-й подъезды.

Сам дом был построен в 1962 году, в нём 80 квартир.По предварительным данным, возможной причиной обрушения стала лопнувшая батарея, которая подмыла фундамент дома.

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#мчс
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#жители
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#дома
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Появились подробности обрушения дома в Астрахани
Из частично обрушенного дома в Астрахани эвакуировали 213 человек
16 ноября 2023, 18:22

Фото: istock / DmyTo

Из дома, который обрушился на Вокзальной улице в Астрахани, эвакуировали 213 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Один из свидетелей рассказал МЧС, что до обрушения, по дому пошла трещина. До этого жильцы уже обращались с жалобами в Управляющую компанию на трещину на стене здания. В результате разрушились 3-й и 4-й подъезды. Сам дом был построен в 1962 году, в нём 80 квартир.

По предварительным данным, возможной причиной обрушения стала лопнувшая батарея, которая подмыла фундамент дома.

Губернатор Астрахани Игорь Бабушкин сообщил, что был создан оперативный штаб. На месте работают оперативные службы. 

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