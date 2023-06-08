В Златоусте два человека погибли из-за взрыва на заводе

РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ
Два человека погибли во время взрыва газового баллона на златоустском заводе в Челябинской области
РЕН ТВ пишет, что газовый баллон взорвался на заводе теплогенерирующего оборудования. Два человека скончались.
Из-за взрыва пострадал один человек. Его госпитализировали. Подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что в Энгельсе в многоэтажке взорвался газ. ТАСС пишет, что в Энгельсе в десятиэтажном доме взорвался газ. В здании выбитыми оказались 2 оконные рамы. Никто из жителей не пострадал.
По предварительной информации МЧС, произошёл хлопок газовоздушной смеси в квартире на 10 этаже. На месте происшествия работали 3 пожарных расчёта. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Из-за взрыва пострадал один человек. Его госпитализировали. Подробности выясняются.
По предварительной информации МЧС, произошёл хлопок газовоздушной смеси в квартире на 10 этаже. На месте происшествия работали 3 пожарных расчёта. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Мария Фирсова