В Златоусте пьяный мужчина избил жену, а утром обнаружил сына мёртвым

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Следователи СУ СКР по Челябинской области начали расследование гибели младенца в городе Златоусте.
Об инциденте рассказала первый вице-губернатора Челябинской области Ирина Гехт, пишет издание URA.ru. Главным подозреваемым в гибели ребёнка стал его отец. Известно, что накануне смерти сына мужчина выпивал, а потом кинулся жену, державшую на руках младенца.
Но выйти на отца удалось только после вскрытия, которое доказало черепно-мозговую травму у ребёнка.
В СУ СКР по Челябинской области проводят проверку.
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«После семья легла спать, а утром обнаружила ребенка без признаков жизни», – сообщает источник.
В СУ СКР по Челябинской области проводят проверку.
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Мария Фирсова