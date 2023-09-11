В зоне карантина под Воронежем подтвердили восемь случаев сибирской язвы

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Сибирская язва подтвердилась у всех 8 человек, госпитализированных в Воронеж из Богучарского района области, где ранее были выявлены два очага заболевания. Об этом РИА Новости сообщил представитель департамента здравоохранения региона.
Напомним, в конце августа власти Панинского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения очага сибирской язвы. На всей территории района вплоть до 16 ноября установлены ограничения на посещение посторонних лиц, перемещение и ввоз невакцинированных животных, а также их убой, охота, заготовка и вывоз кормов.
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Екатерина Коршунова