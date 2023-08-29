В зоне СВО погиб 35-летний хоккеист Артём Гвоздик

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Экс-хоккеист команды «Славутич» из Смоленска Артём Гвоздик погиб в зоне СВО. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила пресс-служба команды.
Уточняется, что бывший вратарь смоленской команды погиб в возрасте 35 лет на запорожском направлении. Он служил в штурмовых подразделениях ВДВ.
За команду «Славутич» хоккеист играл в 2015-2016 годах. В последнее время он представлял псковскую команду ВДВ, а также занимался подготовкой юных спортсменов.
Ранее Гвоздик выступал в первенстве Высшей хоккейной лиги, которая сейчас называется Всероссийской, за команды «Тамбов», «Сокол» (Новочебоксарск) и «Алтай» (Барнаул).
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За команду «Славутич» хоккеист играл в 2015-2016 годах. В последнее время он представлял псковскую команду ВДВ, а также занимался подготовкой юных спортсменов.
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Анастасия Чинкова