В зоне СВО погиб ополченец Александр Можаев с позывным «Казак Бабай»

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На запорожском направлении 18 октября погиб ополченец Александр Можаев, известный по позывному «Казак Бабай». Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный корреспондент Борис Рожин.
Можаев получил широкую известность во время боёв за Славянск в 2014 году. Он часто упоминался в СМИ ещё и за счёт колоритной внешности.
Обстоятельства гибели 46-летнего «Бабая» не уточняются.
Ранее сообщалось, что также на запорожском направлении погиб бывший хоккеист команды «Славутич» из Смоленска Артём Гвоздик. Ему было 35 лет.
Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что автомобиль ВСУ подорвался на собственном минном поле.
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Обстоятельства гибели 46-летнего «Бабая» не уточняются.
Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что автомобиль ВСУ подорвался на собственном минном поле.
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Анастасия Чинкова