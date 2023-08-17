«Валите всех, даже ребенка»: Таксист спланировал убийство начальника и всей его семье

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В Москве задержали водителя за организацию убийства начальника и всей его семьи, сообщает Следственный комитет по региону.
«По данным следствия, в июле 2023 года у подозреваемого возник умысел на организацию совершения разбойного нападения с целью хищения денежных средств в особо крупном размере в отношении ранее знакомого, а также убийства последнего и членов его семьи», - прокомментировали ситуации представители СК.
По информации KP.RU, задержанный когда-то работал у бизнесмена личным водителем. Ему выплачивали очень достойную зарплату, однако, позже, уволили с формулировкой «утрата доверия». Водитель же успел набрать долгов и кредитов, из-за чего затаил злобу на бывшего босса. Спланировав убийство, он решил ему отомстить.
На задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Организация приготовления убийства по найму» и «Организация совершения разбойного нападения с целью хищения средств в особо крупном размере».
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Евгения Парфентьева