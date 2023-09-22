Вандалы облили краской ворота российского посольства в Ереване

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В Ереване двое неизвестных облили красной краской ворота здания, в котором размещается посольство России. Хулиганов сразу спугнул сотрудник правоохранительных органов.
Сразу после этого к вандалам направился патрульный полицейский. Увидев его, вандалы поспешно ретировались. В российском внешнеполитическом ведомстве пока никак не прокомментировали происшествие. Кто были люди, облившие краской ворота здания диппредставительства, также пока остается неизвестным.
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Александр Бойцов