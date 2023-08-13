Вандалы осквернили памятник в честь советских воинов в Молдавии

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В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам. Об этом сообщил глава Поискового движения и Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.
Также уточняется, что за последние 10 лет памятник в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года неоднократно атаковывался вандалами. Сначала он был облит краской, а затем разрушители повредили гранитную плиту.
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Анастасия Чинкова