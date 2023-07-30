Вблизи атакованной беспилотниками «Москвы-сити» перекрыли движение

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В официальном Telegram-канале Департамента транспорта Москвы появилась информация о закрытии движения на Тестовской улице рядом с «Москва-Сити» после утренней атаки беспилотниками 30 июля.
«Трафик на Тестовской улице временно приостановлен. Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты», — гласит сообщение.Читайте также:
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