Вблизи атакованной беспилотниками «Москвы-сити» перекрыли движение

Российское Минобороны заявило о предотвращении попытки террористического нападения, которую киевский режим планировал осуществить в Москве ранним воскресным утром с использованием трех дронов. Воздушная оборона сбила один БПЛА, а два других были нейтрализованы радиоэлектронной борьбой.