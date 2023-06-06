Вблизи затопленного города Алешки Херсонской области загорелся лес

Фото: Фотобанк Московской области
Загорелись леса вблизи затопленного города Алешки Херсонской области
Из-за артиллерийских обстрелов загорелись леса вблизи города Алешки, который был затоплен после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом в своём телеграм-канале написал глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Чиновник опубликовал в Сети видео, на котором заметно, как по обочине дороги горят деревья. Чёрного дыма от пламени было так много, что заслонило всё небо.
Напомним, пострадавшая от ударов Каховская ГЭС полностью погрузилась под воду. В зоне затопления могут оказаться 80 населенных пунктов, в Новой Каховке вода уже поднялась на 10 метров. Из Днепрян и Корсунки сейчас эвакуируют население.
Чиновник опубликовал в Сети видео, на котором заметно, как по обочине дороги горят деревья. Чёрного дыма от пламени было так много, что заслонило всё небо.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новоалексеевки в Херсонской области британскими ракетами Storm Shadow.
Андрей Гаврилов