Вдову Градского Марину Коташенко ограбили

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Вдову народного артиста России, певца Александра Градского Марину Коташенко ограбили. Она написала заявление в полицию. Об этом телеграм-канал 112.
По словам пострадавшей, в ее дом ворвались и вынесли из него посуду, стулья и проектор. Оценить ущерб Коташенко не может.
По факту инцидента проводится проверка.
Напомним, ранее 42-летний сын покойного мэтра Даниил Градский считает, что последняя жена покойного Градского 38-летняя актриса и модель Марина Коташенко вынесла из квартиры его отца все деньги и имущество, которые должны были быть поделены между наследниками.
Градский-младший считает, что кража была совершена в ноябре 2021 года сразу после смерти музыканта от инсульта. С того момента Даниил Градский пытался договориться с Коташенко, однако сделать это не удалось.
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По факту инцидента проводится проверка.
Градский-младший считает, что кража была совершена в ноябре 2021 года сразу после смерти музыканта от инсульта. С того момента Даниил Градский пытался договориться с Коташенко, однако сделать это не удалось.
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Екатерина Коршунова