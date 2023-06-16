Велогонщик умер после аварии на этапе «Тура Швейцарии»

Уточняется, что в четверг, 15 июня, на 197-м километре трассы пятого этапа «Кубка Швейцарии» произошла авария. Два гонщика — американец Магнус Шеффилд и швейцарец Джино Медер —столкнулись на спуске на большой скорости. Швейцарец упал в воду и находился там без сознания.
Американец пришёл в себя на месте происшествия. Его госпитализировали с сотрясением мозга.
Ранее «Радио 1» сообщало, что , физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы.
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