Велосипедист, обвиняемый в убийстве девушки в Каменске-Уральском, прошел полиграф

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Эдуард Голиков, которого задержали по подозрению в убийстве 16-летней жительницы Каменска-Уральского, прошел полиграф, E1.RU.
Напомним, 9 августа шестнадцатилетнюю жительницу Каменска-Уральского в Свердловской области обнаружили мертвой в овраге. В день убийства девушка поздно вернулась домой из Екатеринбурга. Автобусы в это время уже не ходили, поэтому девушке пришлось возвращаться через лесопарк. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги.
Позже полиция задержала подозреваемого местного жителя. На камерах видеонаблюдения было видно, что мужчина проезжал на велосипеде в одном направлении с убитой. Больше ни с кем по пути домой она не сталкивалась.
Эдуард Голиков работает в Каменске-Уральском стропальщиком. Сперва он полностью отрицал свою вину, однако, позже, стал сотрудничать со следствием и даже показал, где именно он спрятал мобильный телефон убитой.
Однако, по результатам полиграфа, версия Голикова оказалась правдивой. Он рассказал, что его маршрут просто совпал с маршрутом подростка в день ее смерти. Мужчина ехал за ней по лесу и вдруг увидел, что девочка стала заваливаться на правый бок. Он решил, что она сильно напилась, вернулся, чтобы помочь с ней, забрал у нее телефон, однако, не смог его разблокировать и закопал в лесу.
Голиков признался в совершенном преступлении, однако, не в убийстве, а только в краже мобильника.
Тем не менее, более точные результаты будут известны только после получения результатов медицинской экспертизы, которая еще не завершена.
Как отметили в СМИ, возможно, девушку можно было бы спасти, если бы вор сразу вызвал ей скорую помощь.
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Позже полиция задержала подозреваемого местного жителя. На камерах видеонаблюдения было видно, что мужчина проезжал на велосипеде в одном направлении с убитой. Больше ни с кем по пути домой она не сталкивалась.
Однако, по результатам полиграфа, версия Голикова оказалась правдивой. Он рассказал, что его маршрут просто совпал с маршрутом подростка в день ее смерти. Мужчина ехал за ней по лесу и вдруг увидел, что девочка стала заваливаться на правый бок. Он решил, что она сильно напилась, вернулся, чтобы помочь с ней, забрал у нее телефон, однако, не смог его разблокировать и закопал в лесу.
Голиков признался в совершенном преступлении, однако, не в убийстве, а только в краже мобильника.
Тем не менее, более точные результаты будут известны только после получения результатов медицинской экспертизы, которая еще не завершена.
Как отметили в СМИ, возможно, девушку можно было бы спасти, если бы вор сразу вызвал ей скорую помощь.
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Евгения Парфентьева