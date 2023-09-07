Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Велосипедист, обвиняемый в убийстве девушки в Каменске-Уральском, прошел полиграф

Велосипедист, обвиняемый в убийстве девушки в Каменске-Уральском, прошел полиграф

07 сентября 2023, 17:32
Фото: iStock/YakobchukOlena

Фото: iStock/YakobchukOlena

Эдуард Голиков, которого задержали по подозрению в убийстве 16-летней жительницы Каменска-Уральского, прошел полиграф, E1.RU.
Напомним, 9 августа шестнадцатилетнюю жительницу Каменска-Уральского в Свердловской области обнаружили мертвой в овраге. В день убийства девушка поздно вернулась домой из Екатеринбурга. Автобусы в это время уже не ходили, поэтому девушке пришлось возвращаться через лесопарк. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги.

Позже полиция задержала подозреваемого местного жителя. На камерах видеонаблюдения было видно, что мужчина проезжал на велосипеде в одном направлении с убитой. Больше ни с кем по пути домой она не сталкивалась.


Эдуард Голиков работает в Каменске-Уральском стропальщиком. Сперва он полностью отрицал свою вину, однако, позже, стал сотрудничать со следствием и даже показал, где именно он спрятал мобильный телефон убитой.

Однако, по результатам полиграфа, версия Голикова оказалась правдивой. Он рассказал, что его маршрут просто совпал с маршрутом подростка в день ее смерти. Мужчина ехал за ней по лесу и вдруг увидел, что девочка стала заваливаться на правый бок. Он решил, что она сильно напилась, вернулся, чтобы помочь с ней, забрал у нее телефон, однако, не смог его разблокировать и закопал в лесу.

Голиков признался в совершенном преступлении, однако, не в убийстве, а только в краже мобильника.

Тем не менее, более точные результаты будут известны только после получения результатов медицинской экспертизы, которая еще не завершена.

Как отметили в СМИ, возможно, девушку можно было бы спасти, если бы вор сразу вызвал ей скорую помощь.

Читайте также:

В Краснодаре женщина утопила в ванной двухлетнюю дочь

Украинского боевика осудили на пожизненное заключение за убийство 14 человек

В Тульской области повар получил 10 лет колонии за убийство двух женщин в 2005 году
#полиция
#телефон
#автобусы
#вор
#подросток
#убийство
Читайте нас в
Десять девушек обвинили композитора Широкова в изощрённых изнасилованиях
07 сентября 2023, 17:26

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Десять девушек обвинили сбежавшего из Росси композитора Кирилла Широкова в изощрённых изнасилованиях, сюжеты которых он брал из садистского порно. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что композитор тринадцать лет мучил своих партнерш, включая жену. Своих жертв Широков бил, душил и резал. 

Бывшая супруга 33-летнего музыканта Ариадна Мэй утверждает, что сразу после свадьбы Широков превратился в маньяка. Она подвергалась регулярным побоям и угрозам. Рассказывать о насилии Мэй не решалась по причине того, что Широков угрожал покончить с собой в случае их расставания.

Сообщается, что Мэй — не единственная жертва пианиста. Десять девушек заявили о том, что помимо физического и сексуального насилия, Широков любил обсуждать секс с несовершеннолетними и принуждал девушек повторять киносцены с элементами садизма. Никто из жертв ранее не обращался в правоохранительные органы.

Уточняется, что сам Широков косвенно подтвердил обвинения в социальных сетях, признавшись, что ему необходима терапия. По информации SHOT, на данный момент музыкант находится в Германии.

Читайте также:

Бойца ВСУ осудили за расстрел машин с гражданскими в Мариуполе

В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО

ФСБ раскрыла контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для военной авиации

#секс
#арест
#композитор
#музыкант
#изнасилование
Читайте нас в
Сбежавшего от СВО петербуржца задержали в Перу за незаконное хранение оружия и наркотиков
07 сентября 2023, 17:22

Фото: istock / vladans

Мужчина, сбежавший от Специальной военной операции, был пойман правоохранительными органами Перу за групповое ограбление, незаконный оборот оружия и наркотических средств.
Парня зовут Артём Сафронов, возраст — 39 лет. По данным Mash, после начала СВО (24 февраля) мужчина переехал в перуанский город Сан-Хуан-де-Мирафлорес, находящийся в 30 минут езды от Лимы, столицы Перу.

Как утверждают полицейские Перу, Сафронов «проникся уличной атмосферой» и организовал группировку «Русские из Сан-Хуана», при этом, будучи единственным русским в банде. Полковник Перу Хавьер Инфантес заявил, что «мафиозник» работал с семью местными жителями от 20 до 27 лет. 

Ранее сообщалось, что россиянин пытался провезти кокаин в рюкзаке из Эстонии в Ленинградскую область.

Читайте также:

Московский физрук попался на подработке наркокурьером

Кота-наркокурьера задержали на территории исправительной колонии

В Липецке мужчина подбросил наркотики 17-летней девушке и сдал её знакомому полицейскому

#наркотики
#полицейские
#перу
#задержание
#уголовное дело
Читайте нас в
В Петербурге лифт с двумя рабочими рухнул в шахту
07 сентября 2023, 17:02

Фото: iStock/denisgo

В Санкт-Петербурге технический лифт с двумя рабочими рухнул в шахту, сообщает 78.RU.
Инцидент произошел на улице Циолковского 9 в здании за бизнес-центром «Космос».

По информации СМИ, двео рабочих перевозили металлические конструкции в грузовом лифте. Трос оборвался и лифт рухнул в шахту. Сколько этажей пролетели мужчине в кабине - не уточняется.

В результате падения, рабочие получили серьезные травмы. Их экстренно госпитализировали, об их нынешнем состоянии пока ничего неизвестно. 

Прокуратура Адмиралтейского района организовала доследственную проверку по факту происшествия.

Читайте также: 

В Москве строительный лифт с двумя рабочими внутри рухнул в шахту

Число пострадавших от кишечной инфекции в питерской школе детей возросло до 23

Учитель физкультуры из московской школы попался на торговле наркотиками

 
#прокуратура
#лифт
#рабочие
#травмы
#санкт-петербург
Читайте нас в
Число пострадавших от кишечной инфекции в питерской школе детей возросло до 23
07 сентября 2023, 16:51

Фото: iStock/gorodenkoff

В школе в Санкт-Петербурге 23 ребенка заразились острой кишечной инфекцией, сообщает 78.RU.
Неустановленная инфекция настигла ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга. Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование учебного учреждения, а также предприятия, предоставляющего школе питание - АО «Комбинат питания «Кировский».

Ранее сообщалось, что в больницах Петербурга находятся 13 детей, у которых диагностировали признаки острого отравления. В настоящий момент их число возросло до 23. 

До конца недели остальные учащиеся школы переведены на дистанционное обучение.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. 

Читайте также: 

Прокуратура закрыла детский лагерь на Алтае из-за массового отравления детей

В детском лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое отравление детей

В Ленобласти подростки отравились грибами в детском лагере
#роспотребнадзор
#инфекция
#проверки
#школы
#питание
#дистанционное расследование
#санкт-петербург
Читайте нас в
В Ростове-на-Дону рассказали об ущербе от падения БПЛА
Голубев: В Ростове-на-Дону после падения БПЛА повреждены 10 машин, одна из них сгорела
07 сентября 2023, 16:41

Фото: iStock/Alesmunt

В результате падения беспилотника на Ростов-на-Дону повреждены 10 машин, заявил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Напомним, в Ростове-на-Дону в ночь на четверг сработала система противовоздушной обороны, сбиты два украинских беспилотных летательных аппарат (БПЛА).

«С улицы вывезены пострадавшие автомобили: всего получили повреждения 10 автомашин, в том числе одна сгорела», - прокомментировал ситуацию Голубев. 

В городе продолжаются работы по устранению последствий атаки беспилотника. С жилого дома сняли нависавшие аварийные конструкции, в 20 домах восстановили электроснабжение.  

В настоящий момент для жителей пострадавших домов организованы горячее питание, а также сухпоек. 

Для оценки реального ущерба на местах происшествия работают шесть оперативных групп, заключил Голубев.

Читайте также: 

В Волгоградской области перехвачен украинский беспилотник

Железнодорожный вокзал поврежден в Брянске после падения обломков БПЛА

Один человек пострадал в результате падения украинского дрона в подмосковном Раменском
#бпла
#машины
Читайте нас в
Суд 12 сентября рассмотрит вопрос о продлении ареста Стрелкова
07 сентября 2023, 16:32

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Мещанский суд Москвы 12 сентября рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), сообщил адвокат Стрелкова Александр Молохов в интервью «РИА Новости».
Напомним, ранее Игоря Стрелкова арестовали на два месяца по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. На аресте подозреваемого в призывах к осуществлению экстремистской деятельности настаивали следственные органы и ФСБ. При этом, Стрелков просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Двенадцатого сентября в Мещанском районном суде города Москвы в 14 часов состоится судебное заседание по вопросу продления срока содержания под стражей Гиркину», - прокомментировал ситуацию Молохов. 

По решению суда, Стрелков находится в СИЗО до 18 сентября.

Читайте также: 

Коломойскому предъявили обвинение в завладении 9,2 млрд гривен «Приватбанка»

Суд в Москве оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до 12 декабря

Песков: Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом генерала Огиенко

#суд
#фсб
#заседание
#сизо
Читайте нас в
Жители Раменского сами выберут формат возмещения ущерба от атаки дрона
07 сентября 2023, 16:00

Фото: Ирина Моисеева

Жители Раменского, квартиры которых пострадали от разрушений беспилотником, сами выберут формат возмещения ущерба. Об этом заявил глава городского округа Николай Ханин после обхода домов на улице Десантной.
Жителям предложили на выбор устранение повреждений их жилья силами администрации или денежная компенсация.
«Региональный оперативный штаб будет восстанавливать повреждения или выплачивать компенсации – формат будет выбирать сам житель. Это касается как личного, так и общего имущества. Информация о материальном ущербе будет уточнена к вечеру», – сказал Ханин.
Сейчас работа оперативных служб завершена, ограждение на Десантной снято. Коммунальщики проводят уборку.
 
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в Раменском силами российской противовоздушной обороны был уничтожен украинский БПЛА. Взрыв произошёл на уровне верхних этажей многоквартирного дома. Выбиты окна в пяти квартирах, повреждены четыре автомобиля.

Читайте также:

Собянин: В Раменском сбит беспилотник

Глава Раменского Ханин рассказал о последствиях падения БПЛА в округе

Один человек пострадал в результате падения украинского дрона в подмосковном Раменском




 

#раменский городской округ
#беспилотник
#дрон
#бпла
#украина
#безопасность
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве
07 сентября 2023, 15:24

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Мотоциклист сбил мать с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве, сообщили представители Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на Кировоградской улице на юге Москвы. Женщина с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них налетел мотоциклист. 

Пострадавших доставили в медицинские учреждения, об их нынешнем состояния и степени тяжести травм ничего не уточняется.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее в Новой Москве мотоциклист скончался в ДТП с внедорожником. Авария произошла в деревне Раёво в поселении Краснопахорское. Водитель мотоцикла скончался на месте.

Читайте также: 

Отец Иды Галич устроил разборки на дороге на Ленинградском шоссе

В Ленобласти фура въехала группу велосипедистов, погибли две девочки

В результате ДТП в Подмосковье погибли двое полицейских


#дтп
#авария
#водитель
#ребёнок
#мотоцикл
Читайте нас в
Суд оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до зимы
Суд в Москве оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до 12 декабря
07 сентября 2023, 15:03

Фото: iStock/Michał Chodyra

Басманный суд в Москве в четверг продлил срок ареста до 12 декабря бывшему заместителю министра цифрового развития РФ Максиму Паршину. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что по предъявленному обвинению Паршину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Как стало известно, оперативные мероприятия в отношении экс-замглавы Минцифры РФ проводились в течение года.

Напомним, ранее сообщалось о задержании замглавы Минцифры Максима Паршина. Чиновник был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Предыдущим решением суда, Паршин был помещен под домашний арест.

В июле Мосгорсуд по представлению прокуратуры отправил в СИЗО экс-замглавы Минцифры РФ Паршина. 

Читайте также:

Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры

Мосгорсуд отправил в СИЗО экс-замглавы Минцифры Паршина

В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО

#арест
#наказание
#мероприятия
#сизо
#минцифры
#мишустин
#рф
#пво
Читайте нас в
Достижения.рф