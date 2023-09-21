Вернувшегося с СВО экс-участника «Дома-2» обокрали в Москве

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Экс-участника скандального реалити-шоу «Дом-2» Никиту Барышева, который недавно вернулся со спецоперации в отпуск, обокрали на два миллиона рублей в ночном клубе в Москве. ОБ этом сообщили в Telegram-канале Mash.
В итоге, Барышев приехал в отпуск на похороны деда, в после этого отправился в ночной клуб столицы. К утру он заметил, что на карте не хватало 1,876 млн рублей. Все они ушли несколькими переводами на неизвестные счета. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.
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Татьяна Лаврова