Вернувшиеся с СВО военные избили подростка в трамвае

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В Санкт-Петербурге двое мужчин ударили подростка в трамвае. Они представились военными, вернувшимися с СВО, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Сперва замечание им сделала взрослая женщина, затем мужчина. Уже на выходе их поведение осудил 16-летний парень. Его мужчины ударили в живот, после чего сразу же выбежали из трамвая.
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Евгения Парфентьева