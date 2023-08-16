Вернувшийся с СВО мужчина решил ограбить пенсионера и убил его

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В Ставропольском крае бывший участник СВО ограбил, а затем убил пенсионера, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 22-летний Артём Гречкин находился под административным надзором по уголовному делу о сексуальном насилии. Однако, правоохранители не следили за парнем, так что в октябре 2022 года ему удалось уйти на специальную военную операцию в составе добровольческого батальона «Терек».
Домой Гречкин вернулся в марте, и сразу же взялся за старое – решил ограбить дачу 71-летнего пенсионера. В результате ограбления рецидивист убил пожилого мужчину.
Его арестовали и предъявили обвинения по двум уголовным статьям: «Убийство» и «Разбой».
Однако, этим история не закончилась. Наказать планируют и правоохранителей, которые должны были осуществлять надзор за мужчиной еще до того, как он ушел на СВО. Ответственных за это сейчас разыскивают.
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Домой Гречкин вернулся в марте, и сразу же взялся за старое – решил ограбить дачу 71-летнего пенсионера. В результате ограбления рецидивист убил пожилого мужчину.
Однако, этим история не закончилась. Наказать планируют и правоохранителей, которые должны были осуществлять надзор за мужчиной еще до того, как он ушел на СВО. Ответственных за это сейчас разыскивают.
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Евгения Парфентьева