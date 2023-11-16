Вероятная соучастница по делу «Балтики» скрылась в Европе

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Подельница экс-перзидента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова скрылась за рубежом. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу суда.
Сейчас в Выборском районном суде решается вопрос об аресте Шерстенникова и вице-президента «Балтики» Антона Рогачевского. Отмечается, что у Шерстенникова есть гражданство Турции, недвижимость и банковские счета на территории страны и, вероятно, он также может скрыться.
«В пользу реальной значимости доводов следствия о наличии у Шерстенникова намерений скрыться свидетельствует и поведение вероятной соучастницы инкриминируемого ему преступления - бывшей подчиненной последнего Кузьминой, действия которой непосредственно завершили реализацию единого преступного умысла», — сообщил следователь.
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