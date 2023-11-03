Вертолет МИ-8 «Газпром-Авиа» вспыхнул прямо в воздухе над Ямалом

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Возгорание вертолета МИ-8 «Газпром-Авиа», который экстренно сел на Ямале, произошло прямо в воздухе, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, накануне вертолет авиакомпании «Газпром-Авиа», выполнявший коммерческий рейс «Бованенково - Надым», экстренно сел на Ямале.
На борту сработала сигнализация о возгорании в правом режукторе. Благодаря профессионализму пилотов, вспыхнувший вертолет удалось успешно посадить в 40 километрах от места назначения.
Никто из 10 человек, находившихся на борту, не пострадал. Людей эвакуировали в Надым.
В причинах воздушной аварии сейчас разбирается транспортная прокуратура.
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На борту сработала сигнализация о возгорании в правом режукторе. Благодаря профессионализму пилотов, вспыхнувший вертолет удалось успешно посадить в 40 километрах от места назначения.
В причинах воздушной аварии сейчас разбирается транспортная прокуратура.
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Евгения Парфентьева