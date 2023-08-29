Вертолет Ми-8 разбился в Челябинской области

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В Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились четыре человека, предварительно, все погибли. Об этом сообщает телеграмм-канал «112».
По информации телеграмм-канала, на борту находились четыре человека. В результате происшествия, по предварительным данным, все погибли. Официальные структуры информацию о крушении вертолета не подтверждали. Выясняются подробности произошедшего.
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