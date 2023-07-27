Вертолет погранслужбы ФСБ РФ Ми-26 лишился хвоста в аэропорту Якутска

Фото: РИА Новости
В аэропорту Якутска вертолет Ми-26, принадлежащий ФСБ РФ, снёс осветительную мачту, в результате чего, от машины оторвалась хвостовая часть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 27 июля около 11 утра по московскому времени пограничный вертолет хвостовой частью налетел на столб, и перерубила его лопастями несущего винта. После чего часть осветительной мачты отломилась и упала на аэродромную машину.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, однако вертолет остался без хвостовой части.
Также сообщалось, что в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай разбился вертолет Ми-8. По информации СМИ, на борту находилась группа туристов из 13 человек. Четверо из них погибли, остальные госпитализированы с различными травмами.
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Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, однако вертолет остался без хвостовой части.
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Элина Позднякова