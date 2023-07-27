Вертолет с туристами разбился в республике Алтай

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В районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай разбился вертолет Ми-8, кадры горящего судна публикует Telegram-канал 112.
По информации СМИ, на борту находилась группа туристов из 13 человек. Предварительно, шестеро из них погибли.
В настоящий момент известно, что вертолет загорелся при аварийной посадке, зацепив линию электропередач.
Подробности происшествия уточняются.
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В настоящий момент известно, что вертолет загорелся при аварийной посадке, зацепив линию электропередач.
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Евгения Парфентьева