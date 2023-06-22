Вертолет ВС Белоруссии совершил жесткую посадку, есть пострадавшие

Фото: iStock/BogdanV
Минобороны Белоруссии сообщило о жесткой посадке военного вертолета Ми-24
Вертолет Ми-24 Вооруженных сил Белоруссии совершил жесткую посадку, об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики, пишет издание «Интерфакс».
Сообщается, что члены экипажа военного вертолета получили телесные повреждения. В ведомстве уточнили, что пострадавших на земле, в результате жесткой посадки воздушного судна, нет. Сведения о разрушениях и причинах произошедшего, в настоящее время отсутствуют. На месте ЧП работают спецслужбы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что вертолет Ка-52 вернулся на базу без хвостовой части после боя с ВСУ.
Сообщается, что члены экипажа военного вертолета получили телесные повреждения. В ведомстве уточнили, что пострадавших на земле, в результате жесткой посадки воздушного судна, нет. Сведения о разрушениях и причинах произошедшего, в настоящее время отсутствуют. На месте ЧП работают спецслужбы.
Анастасия Крестьянова