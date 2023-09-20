«Весь стояк остался без дверей»: очевидица о последствиях взрыва в Балашихе

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«Весь стояк в подъезде остался без дверей и окон. Не знаю [задело ли кого], но в ближайшем моем окружении никто не пострадал», — цитирует Журавлеву NEWS.ru.
Сообщается, что в квартире самой очевидицы повредило окна и порвало москитные сетки. Она также отметила, что двери были повреждены по всему стояку.
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