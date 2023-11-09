«Весь зал лицом в пол»: В Петербурге ОМОН сорвал тайный концерт группы Zero People

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Российский дуэт Zero People прямо сейчас проверяют на мошенничество. ОМОН приехал на концерт, который должен был пройти в Санкт-Петербурге.
По данным телеграм-канала SHOT, группа продавала VIP-билеты, которые не давали никаких преимуществ. Кроме обычных билетов стоимостью 2 тысячи рублей, было 2 категории «элитных» билетов по 3 и 4,5 тысячи рублей. Приобретая их, зрители могли попасть в концертный зал через отдельный вход и занять удобные места.
Но обладатели VIP-билетов были расстроены, так как они стояли в очереди вместе со всеми, а удобные места находили очень далеко от сцены. Кроме того, выяснилось, что концерт был организован нелегально.
Сейчас в клубе «Космонавт» продолжает работать ФСБ совместно с МВД. Всего на пол уложили несколько сотен зрителей, которые ждали начала выступления Zero People. Общаются силовики и с самим Красовицким. Отмечается, что Красовицкий систематически высказывается против России с 2014 года.
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Но обладатели VIP-билетов были расстроены, так как они стояли в очереди вместе со всеми, а удобные места находили очень далеко от сцены. Кроме того, выяснилось, что концерт был организован нелегально.
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Алина Юрчак