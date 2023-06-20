Вице-адмирал Борисов о пропавшем батискафе: «Искать иголку в стоге сена и то легче»

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Вице-адмирал Борисов прокомментировал ситуацию с поиском пропавшего в Атлантике батискафе «Титан»
Глава Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России Тенгиз Борисов заявил, что в сложившейся ситуации поиск пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» осложнён и погодными условиями, и его предполагаемой локацией.
Он отметил, что Россия могла бы помочь в данной ситуации, но времени для спасения экипажа для этого недостаточно.
Ранее писатель, исследователь «Титаника» Евгений Несмеянов предположил, что пропавший батискаф «Титан» во время плавания к затонувшему «Титанику» мог элементарно зацепиться за какие-либо части и обломки легендарного лайнера.
Он отметил, что Россия могла бы помочь в данной ситуации, но времени для спасения экипажа для этого недостаточно.
«Мы вряд ли сможем помочь. У РФ есть аппараты, которые способны погружаться на глубины порядка 4-6 тыс. м. В том месте, где терпит бедствие «Титан», глубина примерно 3 600-3 700 м. Но обнаружить в те сроки, которые отпущены экипажу, шансов не много. Хотя при оперативном подключении, объединив усилия, шансов найти батискаф больше. Искать иголку в стоге сена и то легче», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Борисов.
Ранее писатель, исследователь «Титаника» Евгений Несмеянов предположил, что пропавший батискаф «Титан» во время плавания к затонувшему «Титанику» мог элементарно зацепиться за какие-либо части и обломки легендарного лайнера.
Мелисса Тимофеева