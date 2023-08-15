Выплаты после взрыва в Сергиевом Посаде уже получили более 90 человек

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Более 90 человек получили выплаты от губернатора Подмосковья после взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.
«Сейчас допуск на территорию предприятия, где произошёл взрыв, закрыт. На месте работают сотрудники Следственного комитета. В Сергиево-Посадской больнице остаётся один раненый. Начались выплаты пострадавшим. На данный момент выплаты от губернатора Подмосковья получили более 90 человек», – написал Акулов в своём Telegram-канале.По его словам, выплаты назначаются тем, кто обратился в районную больницу.
Взрыв повредил 624 квартиры в 100 многоквартирных домах. Разбитые окна начал заменять Фонд капитального ремонта. Они уже заменены в 23 квартирах, четырёх общественных и технических помещениях.
От взрыва пострадали частные и садовые дома. Есть информация от 53 заявителей, более половины домов уже обследовано.
По данным Акулова, в списках владельцев повреждённых автомобилей - 223 человека. Им позвонят и назначат время оформления выплаты, расскажут, какие документы принести.
Взрыв прогремел 9 августа в арендованном здании производства пиротехнической продукции «Пиро-Росс», прилегающем к Загорскому оптико-механическому заводу. Пострадал 81 человек, один погиб. Пропавшими без вести числятся восемь человек.
Расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Суд по ходатайству следствия арестовал 69-летнего технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева.
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Лора Луганская