Выросло число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

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Число погибших увеличилось до 33 человек.
В настоящее время, в ведомстве сообщили, что число погибших в результате ЧП увеличилось до 33. Также известно, что среди них было трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.
Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС.
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Мария Фирсова