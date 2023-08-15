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Выросло число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

15 августа 2023, 10:11

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших увеличилось до 33 человек.

Взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 30 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции.

В настоящее время, в ведомстве сообщили, что число погибших в результате ЧП увеличилось до 33. Также известно, что среди них было трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.

Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС.

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#дагестан
#погибшие
#чп
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Сотрудники ФСБ помешали жителям Новосибирска совершить госизмену
15 августа 2023, 10:25

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Новосибирске силами ФСБ предотвращено совершение госизмены двумя местными жителями.
Сотрудники ФСБ не дали мужчинам перейти на сторону Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости. 

33-летний мужчина из села Кыштовка собирался участвовать в деятельности против безопасности России. Вместе с ним перейти на сторону ВСУ был готов его 29-летний родственник.

«Он выяснял способы перехода на сторону Украины и предпринимал попытки организации выезда граждан России за пределы страны для участия в боевых действиях на стороне ВСУ», —сказано в сообщении пресс-службы УФСБ по региону.
Мужчинам предъявили предупреждение о недопустимости подобных действий. Если подобное повторится, то их ждёт уголовное наказание. 

Ранее ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего по заданию украинских спецслужб данные о перевозке грузов в зону СВО.

В ЦОС ФСБ сообщили, что сотрудниками ведомства был задержан гражданин России, который информировал спецслужбы Украины о перемещении военных грузов, которые через территорию Крыма следуют в зону проведения СВО. Задержанный подтвердил сотрудничество с СБУ и сообщил координаты схрона, где находилось взрывное устройство, изготовленное мужчиной для совершения диверсий.

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#всу
#сво
#фсб
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В Таджикистане обнаружено тело убитого банкира Исматуллоева
15 августа 2023, 10:01

Фото: iStock/Motortion

В Таджикистане найдено тело первого заместителя председателя правления «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева.
«Московский Комсомолец» пишет, что банкира похитили в июне. Исматуллоева пытали электрошокером, а на следующий день убили. Труп сбросили в реку.
 
«Тело Исматуллоева было обнаружено в реке в минувшее воскресенье», - рассказал генеральный прокурор страны Юсуф Рахмон.
Тело идентифицировали по зубам. По делу об убийстве задержаны 13 человек, ещё 3 в розыске.

Ранее в Мексике обнаружили останки по меньшей мере тринадцати человек, тела которых предварительно расчленили. Останки людей были обнаружены в накануне двух зданиях города Поса-Рика, штат Веракрус. Они находились в морозильных камерах. Прокуратура ведет следственные действия с 13 августа. В настоящее время удалось задержать шесть человек, предварительно причастных к происшествиям.

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#банки
#убийство
#полиция
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В Адыгее погиб командир учебной авиационной базы Майкопа Гуров
15 августа 2023, 09:44

Фото: iStock/FelixRenaud

Вадим Гуров погиб в результате падения самолета Л-39 в Адыгее.
Baza пишет, что самолёт разбился вечером 14 августа во время учебного полёта. Во время посадки самолет не попал на полосу, зацепил грунт, а потом столкнулся с вышкой радиосвязи ближней навигации.
 
Полковник Гуров погиб на месте, а старший летный инструктор главного летно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин, который тоже находился в самолёте, получил травмы и был госпитализирован.

Ранее в Калининградской области во время проведения учебно-тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. Об этом журналистам сообщили в Западном военном округе (ЗВО).

Самолёт рухнул в безлюдной местности, все члены экипажа погибли. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

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Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 30 человек
#чп
#крушение
#военные
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В Махачкале в пожаре погибла беременная 18-летняя девушка
15 августа 2023, 09:11

Фото: iStock/Artem_Furman

Девушка на 8 месяце беременности приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.
Mash пишет, что девушка вышла замуж и последние два года жила в Москве. Перед родами ей захотелось проведать родителей и отдохнуть, пока муж работает в столице. Родительский дом находился рядом с АЗС.
 
Накануне вечером семья вышла на прогулку. В момент, когда они проходили мимо заправки, произошёл взрыв. Девушка и её родители скончались на месте.

Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 30 человек. Взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 27 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Известно, что среди погибших было трое детей. 

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После взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело

#дагестан
#взрыв
#чп
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Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 30 человек
МЧС: Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло 30 человек
15 августа 2023, 09:02

Фото: iStock/Motortion

Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 30 человек. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 27 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. 

В настоящее время, в ведомстве сообщили, что число погибших в результате ЧП увеличилось до 30. Также известно, что среди них было трое детей и 18-летняя беременная девушка. 

​Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС. 

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#азс
#чп
#взрыв
#возгорание
#происшествия
#станции
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Прокуратура закрыла детский лагерь на Алтае из-за массового отравления детей
15 августа 2023, 09:02

Фото: iStock/Domepitipat

Завершилась прокурорская проверка по факту массового отравления детей в детском оздоровительном лагере «Горный орлёнок».
Массовое отравление детей в Шебалинском районе произошло в конце июля. В результате проверки были выявлены грубые нарушения.

Более 90 несовершеннолетних воспитанников лагеря получили кишечное заболевание «иерсиниоз» в лёгкой форме, но администрация никак на это не отреагировала.

После проверки деятельность лагерь была приостановлена на 90 суток по решению суда. Дети вернулись домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
 
Возбуждено уголовное дело.

Ранее 6 человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре, 2 из них экстренно доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Посетителям столовой стало плохо после ужина. Среди пострадавших двое 18-летних девушек, 35-летний мужчина, 39-летняя женщина, 52-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка.

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#отравление
#дети
#алтай
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Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Меликов: Более 100 человек пострадали при взрыве на АЭС в Махачкале
15 августа 2023, 07:39

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале достигло 102 человек. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов на заседании оперативного штаба.
В настоящее время, в медицинских учреждениях находятся 65 человек, пострадавших в результате взрыва на АЗС, из них, 11 несовершеннолетних. Глава республики также добавил, что за медицинской помощью обратились 102 человека. 

О происшествии стало известно накануне вечером. Возгорание произошло в автосервисе, который расположен вблизи АЗС, затем пожар вспыхнул на самой заправке. ​В результате происшествия, 27 человек погибли, из них, трое детей. 

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#возгорание
#происшествия
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В Канаде учительница христианской школы попала под суд за секс с подростком
CTV News: 40-леттняя учительница христианской школы попала под суд за секс с подростком
15 августа 2023, 07:14

Фото: iStock/Marvin Samuel Tolentino Pineda

В Канаде учительница одной из христианских школ города Оттава попала под суд за секс с подростком. Об этом сообщает CTV News.
По информации телеканала, 40-летней Шеннон Мари Куинн предъявили обвинения по пяти пунктам статьи о сексуальном насилии и эксплуатации несовершеннолетнего. Отмечается, что женщина работала в школе святого Франциска Ксаверия и состояла в реестре городского Католического школьного совета.

Следствие утверждает, что Куинн совершала преступления в период с марта по май текущего года, однако известно об этом стало только в июле. В настоящее время подробности дела не раскрываются, при этом полицейские опасаются, что среди школьников могут быть и другие пострадавшие.

Сейчас учительница находится под стражей и согласна сотрудничать со следствием. Позже она предстанет перед судом и выслушает официальные обвинения.

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#секс
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#следствие
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#подросток
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При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 27 человек
Число погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 27
15 августа 2023, 06:53

Фото: iStock/Leonid Ikan

Число погибших при взрыве на автозаправочной станции «Нафта 24» в Махачкале выросло до 27 человек. Об этом сообщили в дагестанском Центре медицины катастроф.
Среди 27 погибших, трое детей. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. О взрыве на АЗС стало известно в понедельник вечером. По предварительным данным, взрыв мог спровоцировать пожар, который начался в автосервисе, расположенном вблизи заправки. 

В результате происшествия, пострадали 66 человек, состояние 10 из которых, оценивается как тяжелое. ​Пожар ​ликвидирован спустя четыре часа после начала возгорания. 

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