Выросло количество пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы

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Количество пострадавших при столкновении поездов на станции Печатники выросло до трех человек. Среди них машинист, которого зажало и две пассажирки.
Машиниста сейчас пытаются вызволить оттуда, предварительно мужчина пострадал не сильно.
Причиной аварии стал отказ тормозов и накат составов. Один из поездов ехал из депо и врезался в стоящий на станции второй поезд. На данный момент на участке от «Люблино» до «Дубровка» остановлено движение. Специалисты сейчас трудятся над восстановлением работы метро.
Обстоятельства происшествия продолжают выяснять, на месте работают службы спасения и медицинские работники.
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Причиной аварии стал отказ тормозов и накат составов. Один из поездов ехал из депо и врезался в стоящий на станции второй поезд. На данный момент на участке от «Люблино» до «Дубровка» остановлено движение. Специалисты сейчас трудятся над восстановлением работы метро.
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Алина Юрчак