Вирус африканской чумы свиней обнаружили в колбасе в ХМАО

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В Ханты-Мансийском автономном округе ветеринарная служба обнаружила вирус африканской чумы свиней (АЧС) в колбасных изделиях.
Об этом сообщили в ветеринарной службе Югры.
Геном АЧС выявили в сосисках, ветчине и колбасе, которые произвели на одном из владимирских мясокомбинатов.
Ранее обнаружили сосиски, в которых были крысиные когти. Данный товар выпускался под известным брендом «Сливушки» ЗАО «Стародворские колбасы».
Генеральная прокуратура РФ направила предприятию предостережение. Перед этим в управление Роспотребнадзора по Владимирской области поступили сведения с приложением фотоматериалов. Копия была направлена в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Материалы касались вопроса приобретения некачественной продукции, а именно сосисок «Сливушки» с посторонними включениями в виде когтя крысы.
Надзорное ведомство усмотрело в действиях ЗАО «Стародворские колбасы» признаки нарушения требований санитарных и технических регламентов. Как объяснил заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, в условиях действия моратория на проверки многие предприятия ослабляют контроль на своих производствах. Но одно дело, когда в продукции находят следы пластика или упаковки. И совсем другое, если речь идет о крысах. Это говорит о том, что на предприятии очень серьезные проблемы с соблюдением требований безопасности продукции.
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«Письмо с соответствующей информацией распространили по муниципалитетам округа», – уточняет «СургутИнформ».
Ранее обнаружили сосиски, в которых были крысиные когти. Данный товар выпускался под известным брендом «Сливушки» ЗАО «Стародворские колбасы».
Генеральная прокуратура РФ направила предприятию предостережение. Перед этим в управление Роспотребнадзора по Владимирской области поступили сведения с приложением фотоматериалов. Копия была направлена в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Материалы касались вопроса приобретения некачественной продукции, а именно сосисок «Сливушки» с посторонними включениями в виде когтя крысы.
Надзорное ведомство усмотрело в действиях ЗАО «Стародворские колбасы» признаки нарушения требований санитарных и технических регламентов. Как объяснил заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, в условиях действия моратория на проверки многие предприятия ослабляют контроль на своих производствах. Но одно дело, когда в продукции находят следы пластика или упаковки. И совсем другое, если речь идет о крысах. Это говорит о том, что на предприятии очень серьезные проблемы с соблюдением требований безопасности продукции.
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Мария Фирсова