Вирусолог Малышев предупредил об опасности эпидемий после разрушения Каховской ГЭС

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«Может быть и сальмонеллез, так как это ещё и сельскохозяйственный регион. Кроме кладбищ и скотомогильников – правда, вроде сказали, что скотомогильников нет – большое количество различных птицеферм, скотных дворов. Это тоже в определенной степени может сказываться на эпидемиологической обстановке», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.
До этого, эколог Владимир Бурматов заявил, что последствия крушения Каховской ГЭС очень серьёзные и заключаются они в том, что, как минимум, оказались затоплены скотомогильники, кладбища и прочие подобные объекты.
Ранее врач, телеведущая Елена Малышева обсудила острую наболевшую проблему многих людей. Как передают «Дни.ру», для объяснений причин и способов лечения заболевания она пригласила врача проктолога-хирурга Михаила Терепинина.