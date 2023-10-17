Высокопоставленный командир ХАМАС погиб при израильском ударе по Газе

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Высокопоставленный командир движения ХАМАС Айман Нофаль погиб в результате израильского удара по лагерю в секторе Газа. С таким заявлением выступили представители движения ХАМАС.
Сообщается, что Нофаль был членом военного совета бригад «Аль-Кассам», которые являются военным крылом движения, и командиром подразделения «Аль-Вуста».
Ранее Армия Израиля заявила, что в секторе Газа в Хан-Юнисе ликвидирован глава общей разведки ХАМАС.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова