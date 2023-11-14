«Выстрелил случайно»: По делу Героя России об убийстве девушки назначено 12 экспертиз

Фото: istock / Rawf8
Следственный комитет РФ назначил 12 экспертиз по делу по делу Героя России, подполковника Ирека Магасумова, обвиняемый в убийстве девушки. Об этом сообщает РИА Новости.
«По делу назначены 12 экспертиз, в том числе медико-криминалистические, баллистические, психолого-психиатрические», — заявил адвокат Алексей Сандалов, добавив, что ранее следователи уже назначили три экспертизы.Помимо того, планируется жилкование на предмет следов пороха на одежде, в которой были Магасумов и его товарищ. Также будет пройдена экспертиза на вменяемость обвиняемого и свидетелей.
Сторона защиты заявляет, что в девушку выстрелил другой военный. По данным адвокатов, мужчина проверял наличие патронов в пистолете и случайно спустил курок. При этом Магасумов не находился на месте в тот момент, утверждает Сандалов.
Ранее сообщалось, что житель Иркутской области, 61 раз ударивший кочергой по голове и груди жену, а потом застреливший её, уехал на спецоперацию за помилованием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно, почему житель Курской области зарезал мать, жену и дочь
«Форсаж по-питерски»: Романтическое свидание закончилось погоней и перестрелкой
В Петербурге отец попытался изнасиловать свою 10-летнюю дочь
Алина Юрчак