Вице-президент Федерации водного поло Петербурга задержан за наркотики

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В Петербурге по делу о наркотиках были задержаны вице-президент Федерации водного пола Алексей Балай и Игорь Тихонов, гендиректор «Центра реабилитации и иммунокоррекции доктора Борисова В.А.». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
По предварительным данным, фигуранты решили заняться изготовлением наркотиков для продажи их на черном рынке. Злоумышленникам предъявили обвинение по статье 228 УК РФ. Отмечается, что свою вину Балай и Тихонов не признают.
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