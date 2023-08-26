Вице-президент Федерации водного поло Петербурга задержан за наркотики

В Петербурге по делу о наркотиках были задержаны вице-президент Федерации водного пола Алексей Балай и Игорь Тихонов, гендиректор «Центра реабилитации и иммунокоррекции доктора Борисова В.А.». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.