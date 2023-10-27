Вице-спикер Крыма Бобков призвал устранить террористический режим в Киеве

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Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал новости о покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, отметив, что столь трагичные события были ожидаемыми, поскольку мы имеем дело террористическим режимом, который сегодня управляет Украиной.
Он добавил, что все очень расстроены произошедшим с Царёвым.
В ночь на 27 октября на бывшего депутата Верховной рады, предпринимателя Олега Царева было совершено нападение. В результате покушения политик получил огнестрельные ранения и в настоящее время находится в реанимационном отделении больницы.
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«Мы расстроены этим сообщением. Я следил за Олегом ещё в период его активной политической позиции до 2014 года. С другой стороны, тут всё ожидаемо, так как мы имеем дело с террористическим режимом в Киеве, который должен быть устранен. Только это обеспечит спокойствие, мир, безопасность гражданам РФ даже на исконно русских территориях», — отметил в беседе с NEWS.ru Бобков.
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Мелисса Тимофеева