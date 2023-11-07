«Вывалилась из машины с пеной у рта»: В Екатеринбурге женщина выпала из авто и умерла

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В Екатеринбурге около перекрестка Окружной и 2-й Новосибирской улиц нашли труп 57-летней женщины. Об этом сообщает E1.ru.
По данным свидетелей происшествия, женщина ехала в белом Renault Sandero. Скорее всего, она направлялась в автосервис. Один из свидетелей также рассказал, что женщина свернула с главной дороги когда ей стало плохо.
Прибывшим медикам не удалось спасти жизнь женщины. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, на место ЧП выехали следователи.
Ранее сообщалось, что в Башкирии бывший боец ЧВК «Вагнер» попросил знакомую подвезти его до дома, после чего похитил и изнасиловал ее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Судя по всему, ей стало плохо, она «вывалилась» из машины с пеной во рту и скончалась», — цитирует очевидца «Екатеринбург ЧП».
Ранее сообщалось, что в Башкирии бывший боец ЧВК «Вагнер» попросил знакомую подвезти его до дома, после чего похитил и изнасиловал ее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак