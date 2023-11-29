Выяснилась связь экс-супруга россиянки, убитой с дочерью в Турции, с Украиной

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Сын убитой женщины рассказал, что его отчим ранее был телохранителем украинского олигарха.
Давид рассказал RT, что считает убийцей Ирины своего отчима Андрея. По его словам, бывший муж мамы якобы украл у своего босса бриллиант, и за это его посадили.
Андрей гражданин Литвы и Франции. С Ириной он познакомился в Москве в общей компании. По словам Давида, сначала он засыпал её подарками и трепетно относился, а потом начал издеваться над ней и детьми.
По словам родных убитой женщины, после гибели Ирины Андрей увёз их 5-летнего сына Макара. В данный момент он может скрывается в Литве, где у него новая семья с француженкой.
Напомним, на склоне у дороги в курортном турецком городе Бодрум нашли тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны. Одно из тел было завернуто в простыню и перевязано верёвками, второе просто брошено рядом.
По предварительной версии, россиянок застрелили на вилле в Бодруме, которую они снимали, а затем вывезли за пределы города и бросили там. В настоящий момент по подозрению в убийстве разыскивается бывший муж Ирины, который является гражданином Финляндии.
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«Сначала сидел в Монако, потом его экстрадировали в Россию»,-говорит Давид.
«Сестру называл тупой и бесполезной. Зло шутил над мамой, забирал телефон», - вспоминает Давид.Из-за этого Ирина начала злоупотреблять алкоголем, но позже решила бороться с зависимостью. Отправилась на детокс-программы, йогу и курсы различных медицинских центров.
По словам родных убитой женщины, после гибели Ирины Андрей увёз их 5-летнего сына Макара. В данный момент он может скрывается в Литве, где у него новая семья с француженкой.
Напомним, на склоне у дороги в курортном турецком городе Бодрум нашли тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны. Одно из тел было завернуто в простыню и перевязано верёвками, второе просто брошено рядом.
По предварительной версии, россиянок застрелили на вилле в Бодруме, которую они снимали, а затем вывезли за пределы города и бросили там. В настоящий момент по подозрению в убийстве разыскивается бывший муж Ирины, который является гражданином Финляндии.
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Мария Фирсова