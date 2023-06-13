Владельца сети московских баров просят проверить на предмет финансирования ВСУ

Фото: iStock/AlexRaths
В «Зов народа» сообщили, что Гольдман владеет тремя заведениями: Zionist, Mitzva Bar и The Bix. Предприниматель, по заявлениям представителей движения, является сторонником Алексея Навального* и не раз высказывался против проведения специальной военной операции.
При этом, сам ресторатор с женой покинули Россию и сейчас живут в Израиле. Супруги продолжают владеть заведениями, однако, налогов не платят. Задолженность перед ФНС у предпринимателя образовалась уже по итогам 2022 года.
В «Зов народа» призвали завести против семейной пары уголовные дела, а также ограничить им доступ к российским активам.
Ранее «Радио 1» сообщало, что двоих бывших сотрудников оборонно-промышленного комплекса в Курской области обвинили в сотрудничестве с украинской разведкой.
*Признан иноагентом на территории РФ