Владельца заводов, производящих водку «Хортиця», внесли в список террористов

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Александра Беспалова, владельца заводов «Русский север» и «Родник и К», занимавшихся выпуском водки «Хортиця», внесли в список лиц, причастных к терроризму. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Бизнесмен, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, является учредителем нескольких ликёро-водочных предприятий, которые были связаны с компанией Global Spirits, принадлежащей украинскому предпринимателю Евгению Черняку. Сообщается, что он финансировал ВСУ для ведения террористической деятельности на территории России.
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