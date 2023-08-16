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Владельцу Tinder грозит штраф в 18 миллионов рублей

Суд рассмотрит протокол на владельца Tinder за повторный отказ в локализации данных
16 августа 2023, 14:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд рассмотрит протокол на владельца дэйтинг-приложения Tinder за повторный отказ в локализации данных, сообщает «РИА Новости».
«К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района города Москвы поступил административный материал, составленный за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей в отношении Match Group LLC», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Match Group LLC – это американская компания, специализирующаяся на приложениях и сервисах для знакомств в интернете. Помимо Tinder, в MG разработали и такие онлайн-сервисы как: Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time.


Сейчас владельца компании грозит штраф в 18 миллионов рублей.

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#суд
#штраф
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Парк «Зарядье» снова работает, на его территории не обнаружено взрывных устройств
16 августа 2023, 13:10

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Парк «Зарядье» снова работает в Москве после закрытия из-за сообщения о неизвестном устройстве на территории. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе парка.
Ранее сообщалось, что на электронную почту парка пришло сообщение о заложенном взрывном устройстве. Злоумышленник от лица другого человека потребовал 600 тысяч рублей. Он сообщил, что, если деньги не поступят, парк будет взорван. В связи с этим прошла экстренная эвакуация посетителей. Днём ранее, 15 августа, наблюдалась аналогичная ситуация.

В настоящее время парк открыт и работает в штатном режиме. На его территории не обнаружено никаких взрывных устройств.

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#парк
#эвакуация
#взрыв
#москва
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Енот едва не откусил ухо ребенку в контактном зоопарке в Питере
«112»: Енот напал на ребенка в контактном зоопарке в Санкт-Петербурге
16 августа 2023, 13:02

Фото: iStock/SB Arts Media

Енот напал на семилетнюю девочку в контактном зоопарке Санкт-Петербурга. Об инциденте сообщает телеграмм-канал «112».
По информации портала, девочка находилась в зоопарке со своей матерью. 
 
Правила посещения зоопарка предусматривали, что животных можно трогать руками. В какой-то момент, агрессивный енот вцепился зубами в ухо девочке. Пострадавшая была госпитализирована с диагнозом: укушенная рана ушной раковины. В медицинском учреждении ребенку сделали укол от бешенства. 
 
По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.  

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#правила
#девочка
#зоопарк
#санкт-петербург
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На Камчатке пьяный повар зверски избил барменшу
В поселке Сокоч на Камчатке повар избил ногами девушку на кухне пищеблока
16 августа 2023, 12:54

Фото: iStock/Paul Gorvett

Повар зверски избил барменшу в кафе после ее замечания о том, что ему не стоит находиться в заведении пьяным. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Мужчина пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения. Барменша заведения попросила повара покинуть кафе и отправится домой. Мужчина негативно отреагировал на замечание коллеги и набросился на нее. Повар стал избивать девушку кулаками, затем повалил на пол и бил ногами по голове. После этого, разъяренный мужчина схватил ножи стал угрожать посетителям кафе. После избиения, мужчина скрылся. 
 
Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, девушку госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, мужчина разыскивается. 

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#уголовное кафе
#мужчина
#повар
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СБУ: На Украине арестовали коллаборациониста, который планировал собирать данные ВСУ
16 августа 2023, 12:52

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Киевской области задержали жителя Херсона, которого подозревают в коллаборационизме. Об этом сообщила в своём Telegram-канале Служба безопасности Украины (СБУ).
В сообщении ведомства сказано, что мужчина собирался вступить в подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ с целью сбора разведданных. Его задержали в момент оформления на военную службу.

Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение по статье о планировании коллаборационной деятельности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#украина
#россия
#данные
#арест
#всу
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МВД: В Калмыкии задержали лидера и 12 участников группировки АУЕ*
16 августа 2023, 12:05

Фото: iStock/Thomasaf

В Калмыкии задержаны 12 членов экстремистской организации и её лидер. Об этом сообщает МВД по республике.
Уточняется, что задержанные являются участниками экстремистского объединения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*, запрещённого на территории РФ.

В МВД заявили, что в общей сложности в группировке состоит порядка 200 человек.

В квартирах задержанных были произведены обыски, в результате которых обнаружены металлические трубы, с помощью которых планировалось совершать нападения.

Кроме того, обыски проводились в домах в Московской и Ростовской областях. Там были найдены оружие, банковские карты, средства связи и предметы с запрещённой символикой.

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#экстремизм
#мвд
#рф
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Молодой человек утонул в фонтане в центре Екатеринбурга
16 августа 2023, 11:16

Фото: istockphoto/Robert Wygoda

В центре Екатеринбурга в фонтане «Каменный цветок» утонул 25-летний мужчина. Рядом стоял велосипед молодого человека и лежали его вещи.
Тело было отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. В Следственном комитете Свердловской области сообщили, что по факту обнаружения трупа региональным Следственным управлением СК России организована проверка. Видимых повреждений на теле молодого человека не обнаружено.

В полиции также уточнили, что по предварительным данным смерть мужчины является несчастным случаем и никак не связана с криминалом. Правоохранители пытаются найти свидетелей и установить все обстоятельства и подробности происшествия. Окончательная причина смерти молодого человека будет установлена после проведения экспертизы.

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#проверка
#смерть
#мужчины
#происшествия
#ск
#фонтан
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В Забайкалье мужчина пытался поджечь военкомат горящей тканью
Baza: В Забайкалье мужчина пытался поджечь военный комиссариат
16 августа 2023, 10:00

Фото: iStock/PamWalker68

В Забайкальском крае неизвестный мужчина попытался поджечь военкомат куском горящей ткани. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Минувшей ночью, диверсант прибыл к зданию военного комиссариата на автомобиле.  

Мужчина, находясь у входа в военкомат, поджог кусок ткани и попытался забросить его в окно. Брошенная мужчиной ткань не достигла окна помещения и упала на землю, после чего потухла. О произошедшем сообщил в полицию сторож военного комиссариата.  

В настоящее время, злоумышленник разыскивается, его личность устанавливается.

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#окно
#поджог
#мужчина
#военкомат
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«Зарядье» в Москве снова эвакуировали из-за угрозы взрыва
SHOT: Посетителей парка «Зарядье» в Москве снова эвакуировали
16 августа 2023, 09:45

Фото: iStock/LARISA DUKA

На почту парка пришло письмо с информацией о том, что на его территории заложено взрывное устройство. Злоумышленник потребовал перевести 600 тысяч рублей его матери. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, в парке проходит эвакуация граждан.

Женщина, которая была указана получателем денежных средств заявила, что ее сын в настоящее время находится под домашним арестом и от его имени ранее уже кто-то сообщал о минировании объектов. По ее словам, у парня нет мобильного телефона и доступа в интернет.

Накануне, неизвестные сообщили о взрывном устройстве в парке, в связи с чем, была проведена экстренная эвакуация людей из-за угрозы взрыва. 

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#эвакуация
#аварии
#сын
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В Норильске полыхает склад пиломатериалов
В Норильске горит заброшенное здание и гараж на 1200 квадратных метрах
16 августа 2023, 08:45

Фото: iStock/DarthArt

Мощный пожар начался на складе пиломатериалов в Норильске. Огонь бушует на площади около тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в мэрии города.
По предварительной информации, в результате происшествия, пострадавших нет. 

По словам градоначальника Дмитрия Карасева, огонь не распространился на важные объекты инфраструктуры. Экстренные службы контролируют ситуацию. Причины возгорания в настоящее время не названы. Известно, что горит нежилое помещение и гараж с пиломатериалами. Площадь возгорания составила 1200 кв. м. В ликвидации пожара задействованы 9 машин специальной техники. 

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#гараж
#происшествия
#пожар
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