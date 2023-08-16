Владельцу Tinder грозит штраф в 18 миллионов рублей

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Суд рассмотрит протокол на владельца дэйтинг-приложения Tinder за повторный отказ в локализации данных, сообщает «РИА Новости».
«К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района города Москвы поступил административный материал, составленный за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей в отношении Match Group LLC», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Match Group LLC – это американская компания, специализирующаяся на приложениях и сервисах для знакомств в интернете. Помимо Tinder, в MG разработали и такие онлайн-сервисы как: Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time.
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