Владивосток затоплен из-за сильного ливня

РИА Новости/Елена Копылова
Ураганный ливень и ветер обрушились на Владивосток, в городе введен режим повышенной готовности
Мощный ураганный ливень и ветер обрушились на Владивосток, передвижение машин и автобусов по проезжей части затруднено. Об этом пишет «МК».
По информации издания, в городе введен режим повышенной готовности. В результате сильных дождей улицы затопило, проход и проезд существенно затруднен. Отмечается, что непогода была спрогнозирована синоптиками.
Местные жители города делятся фотографиями в социальных сетях, на которых видно, как автомобили утопают в воде, люди выбираются из застрявших на проезжих частях автобусах. Очевидцы предупреждают о заторах на дорогах по всем направлениям.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 60 человек было эвакуировано в Иркутской области из-за паводка.
По информации издания, в городе введен режим повышенной готовности. В результате сильных дождей улицы затопило, проход и проезд существенно затруднен. Отмечается, что непогода была спрогнозирована синоптиками.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 60 человек было эвакуировано в Иркутской области из-за паводка.
Анастасия Крестьянова