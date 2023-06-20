Власти Калуги прокомментировали «нападение» аниматора-гориллы на женщину

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Калужский минздрав: пожилой женщине, которая испугалась аниматора в костюме гориллы, не вызвали скорую
В Калуге пожилой женщине, испугавшейся аниматора в костюме гориллы, не вызвали скорую помощь, передает РИА Новости. Инцидент произошел в Калуге на Театральной площади в середине мая, однако в последние два дня видео с произошедшим набрало большое количество просмотров.
В социальных сетях стали отмечать, что у пострадавшей случился инсульт и ей вызвали скорую помощь. В минздраве Калужской области сообщили, что скорую помощь испугавшейся пенсионерке никто не вызывал.
По данным источника экстренной службы региона, «инсульта не было». Калужские власти не уточнили, обращалась ли пожилая женщина в медучреждение самостоятельно после инцидента.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, как икота связана с инсультом.
В социальных сетях стали отмечать, что у пострадавшей случился инсульт и ей вызвали скорую помощь. В минздраве Калужской области сообщили, что скорую помощь испугавшейся пенсионерке никто не вызывал.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, как икота связана с инсультом.
Екатерина Коршунова